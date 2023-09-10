Денис Майданов поблагодарил всех жителей Подмосковья, кто поучаствовал в выборах

«Мы сейчас много говорим о патриотизме. И вот высшее и лучшее проявление патриотизма сегодня — это голос на выборах. Благодарю тех, кто всей семьей идет на выборы. Если это маленькие детки, пускай смотрят, что их родители не безразличны к своему настоящему, к своему будущему», — считает Денис Майданов.