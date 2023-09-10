Денис Майданов поблагодарил всех жителей Подмосковья, кто поучаствовал в выборах
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На выборах губернатора Московской области «достаточно крепкая и уверенная явка». Так считает Заслуженный артист РФ, депутат Госдумы страны Денис Майданов. Парламентарий поблагодарил тех жителей региона, кто принял участие в голосовании.
«Мы сейчас много говорим о патриотизме. И вот высшее и лучшее проявление патриотизма сегодня — это голос на выборах. Благодарю тех, кто всей семьей идет на выборы. Если это маленькие детки, пускай смотрят, что их родители не безразличны к своему настоящему, к своему будущему», — считает Денис Майданов.
К слову, сам артист и парламентарий тоже успел отдать свой голос на выборах губернатора региона.
«Я проголосовал в 14-й гимназии в Одинцове, по месту жительства. Голосую там всегда и вся семья у меня уже проголосовала», — сообщил Майданов.
Ранее глава Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 50,78%.