Денис Пушилин наградил бойцов звездами Героя ДНР
Фото: [©Александр Сухов/РИА Новости]
Глава Донецкой республики Денис Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады звездами Героя ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Пушилин рассказал, что три звезды получил экипаж танка. Бойцы добровольно отправились на захват высоты, занятой противником. Танку пришлось пройти по минному полю, в результате чего он несколько раз подорвался, но это не помешало экипажу выполнить задачу и прикрыть наступающие силы. После выполнения операции танкисты отправились на лечение, но уже вернулись в ряды армии.
Также звание героя ДНР получила замком дивизиона Ольга Качура, к сожалению, посмертно.
Как отметил глава ДНР, подобные поступки военнослужащих – это настоящие подвиги, которые станут примерами не только для современников, но и для будущих поколений. Он уверен, что именно такие проявления героизма и самоотверженности учат сохранять верность своей Родине.