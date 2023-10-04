Денис Пушилин наградил бойцов звездами Героя ДНР

Пушилин рассказал, что три звезды получил экипаж танка. Бойцы добровольно отправились на захват высоты, занятой противником. Танку пришлось пройти по минному полю, в результате чего он несколько раз подорвался, но это не помешало экипажу выполнить задачу и прикрыть наступающие силы. После выполнения операции танкисты отправились на лечение, но уже вернулись в ряды армии.

Также звание героя ДНР получила замком дивизиона Ольга Качура, к сожалению, посмертно.

Как отметил глава ДНР, подобные поступки военнослужащих – это настоящие подвиги, которые станут примерами не только для современников, но и для будущих поколений. Он уверен, что именно такие проявления героизма и самоотверженности учат сохранять верность своей Родине.