Денис Семенов доложил Андрею Воробьеву о модернизации сферы здравоохранения в Павловском Посаде

Глава городского округа Денис Семенов отчитался перед губернатором Андреем Воробьевым о развитии муниципалитета. Так одной из важных тем обсуждения стало здравоохранение. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Ожидается, что в этом году в муниципалитете после ремонта откроется взрослая поликлиника и отделение физиотерапии в Электрогорске, а также диспансерное отделение Павлово-Посадского отделения Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Также известно, что уже в следующем году после капремонта начнет работу поликлиника №3 в Павловском Посаде. В настоящее время общая строительная готовность составляет уже тридцать процентов.

«К третьей поликлинике в Павловском Посаде прикреплено 27 тысяч человек. По контракту должны завершить все мероприятия в конце марта. В прошлом году мы закончили капитальный ремонт (с оснащением) стационара Центральной районной больницы», — рассказал Денис Семенов.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в 2024 году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медоборудованием.