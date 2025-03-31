Департамент Илона Маска получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам

Департамент эффективности государственного управления Соединенных Штатов, который возглавляет Илон Маск, получил доступ к системе начисления оплаты труда государственным служащим. Об этом сообщила газета New York Times.

По имеющимся данным, некоторые работники DOGE получили доступ к той системе, через которую начисляется зарплата служащим государственных агентств. Эта база данных затрагивает десятки различных госведомств, в нее внесены 276 тыс. служащих.

«Сотрудники DOGE теперь могут видеть конфиденциальные данные работников, такие как номера социального страхования, а также получили возможность проще нанимать и увольнять сотрудников», — указали журналисты.

По их информации, те сотрудники DOGE, которые настаивали на получении доступа к системе, делали это очень настойчиво. Поскольку база данных входит в ведение Министерства внутренних дел США, то правоохранители составили специальную служебную записку на этот счет.

Ранее сообщалось, что суд в Америке обязал департамент госэффективности обнародовать внутреннюю отчетность. Публикации должны начаться в течение ближайших недель. Это делается для того, чтобы избавить DOGE от налета секретности.