Департамент имущества Москвы подал иск об изъятии недвижимости у Батрутдинова

Департамент городского имущества Москвы инициировал судебный процесс по изъятию недвижимости, принадлежащей комику Тимуру Батрутдинову. Исковое заявление было подано в Бабушкинский районный суд столицы.

Согласно материалам дела, ДГИ требует изъять объект недвижимости артиста для государственных нужд. Имущество Батрутдинова попало в границы территории, утвержденной для комплексного развития по городской программе. Иск был зарегистрирован против нескольких ответчиков, в числе которых значится и известный шоумен.

Подготовка к судебному разбирательству, в ходе которого будут детально изучены все обстоятельства дела, назначена на 18 декабря 2025 года. Этот случай привлекает особое внимание, поскольку касается имущества публичной личности в рамках масштабных градостроительных планов Москвы.

