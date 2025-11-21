Суд изъял в казну элитную землю у вице-спикера Ярославской думы по иску Генпрокуратуры
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, лишив заместителя председателя Ярославской городской думы Алексея Малютина и связанных с ним лиц земельного участка в центре Ярославля стоимостью 400 млн руб. Решение суда подлежит немедленному исполнению, сообщил «Коммерсантъ».
Как установило следствие, в сентябре 2016 года Алексей Малютин, занимая на тот момент пост мэра Ярославля, злоупотребил доверием и служебным положением. Под предлогом строительства социально значимых объектов — школы и детского сада — он передал без проведения конкурса земельный надел площадью более 5 гектаров подконтрольному ему строительному холдингу «Авангард». По данным источника, участок рыночной стоимостью 400 млн руб. перешел в собственность холдинга всего за 7,5 млн руб.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, взятые холдингом обязательства так и не были выполнены: образовательные учреждения построены не были. Вместо этого земля была разделена на части и подготовлена для последующей коммерческой застройки. Суд признал данное имущество коррупционной прибылью и постановил обратить его в доход государства.
