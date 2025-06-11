Депортированная из Израиля Грета Тунберг вернулась в Швецию

Экоактивистка Грета Тунберг, высланная из Израиля за попытку попасть в сектор Газа на борту судна «Мадлен», вернулась в Швецию. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Во вторник, 10 июня, представитель министерства иностранных дел Израиля заявил, что пассажиры судна «Мадлен» прибыли в международный израильский аэропорт Бен-Гурион, где их встретили консулы из их стран.

Подчеркивалось, что некоторые активисты скоро будут депортированы, в противном случае им придется предстать перед судом.

«Грета Тунберг вернулась в Швецию», — говорится в сообщении.

Как передает Aftonbladet, в аэропорту огромное количество людей с палестинскими флагами встретили активистку аплодисментами.

Ранее сообщалось о том, что Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении на пути к сектору Газа.