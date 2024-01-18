Депортированного из Латвии пенсионера разлучили с любимой женой

Борис Катков, выдворенный из Латвии, беспокоится за супругу, с которой теперь находится в разных странах. Об этом пишет RT .

Бывший глава Латвийско-российской ассоциации опечален произошедшей неприятностью в Латвии. Его депортировали из страны под предлогом «угрозы нацбезопасности», но там осталась его любимая супруга, с которой он прожил 57 лет.

Сейчас Катков проживает в Калининграде, где планирует работать в Балтийском федеральном университете. В учреждении мужчину приняли почти сразу, ведь он числился там с 2008 года. Однако до последних событий трудился исключительно в Риге.

Мыслями Катков, как он признался сам, находится с супругой, которая до сих пор в Латвии.

«Ей там плохо», — едва сдерживая слезы отметил Катков.

Отметим, что в Латвии не предоставили доказательств того, что Катков представляет некую угрозу национальной безопасности. При этом в европейской стране у профессора всего осталось 13 родственников с латвийским гражданством. С ним находится только сын, который поехал в Калининград с отцом для поддержки в трудную минуту.

Ранее сообщалось, что Путин призвал правительство тщательно следить за случаями репатриации россиян за границей.