«Живут за счет добропорядочных граждан»: юрист призвала вернуть смертную казнь для детоубийц

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, что грозит преступнику. Он может провести за решеткой остаток жизни.

«За убийство двух человек, тем более малолетних детей, последует уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Также уголовным кодексом РФ предусмотрена смертная казнь, на которую наложен мораторий. В рамках следствия в отношении мужчины будет назначена судебно-психологическая экспертиза с целью определения вменяемости», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если окажется, что мужчина в силу психологического расстройства не осознавал характер и опасность своих действий, не мог руководить своими поступками, добавила эксперт, то он все равно подлежит уголовной ответственности, но еще и с принудительным лечением.

«К сожалению предусмотренная УК РФ ответственность в виде смертной казни, в нашей стране не действует. Государство слишком гуманно, но не для тех. Считаю, для некоторых лиц смертная казнь — даже мягкое наказание. Не вижу необходимости кормить и содержать такого рода преступников. Они живут за счет уплаты налогов добропорядочных граждан, а когда освободятся, с какой психикой выйдут на свободу? Но при назначении такого наказания в деле должны быть доказаны и учтены все обстоятельства, пробелов не должно быть», — подчеркнула Георгиева.

Содержать пожизненно подобных людей тоже не имеет смысла, считает юрист. Это расходы, ни к чему не приводящие. Поэтому смертная казнь должна использоваться, но не как мера предупреждения преступлений, а как наказание. Совершил ужасное — получил аналогичное.

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