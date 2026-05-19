Депрессия и травмы оказались опаснее: что разрушает мозг в среднем возрасте

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что занятия музыкой, путешествия, общение и другие стимулирующие занятия в среднем возрасте могут защищать мозг от ухудшения памяти эффективнее, чем контроль только медицинских факторов риска. Положительное влияние образа жизни, по данным исследования, оказалось сильнее отрицательного эффекта от одного из главных генетических факторов риска деменции. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Масштаб проблемы

Болезнь Альцгеймера считается самой распространенной причиной деменции. Патологические изменения в мозге, как отмечают ученые, начинают развиваться за десятилетия до появления первых симптомов. По оценкам исследователей, сейчас деменцией страдают около 48 миллионов человек в мире, а к 2050 году число случаев может вырасти до 150 миллионов.

Как проводилось исследование

Авторы работы проанализировали данные проекта PREVENT Dementia, в который вошли 587 когнитивно здоровых людей в возрасте от 40 до 59 лет. Около трети участников имели повышенный генетический риск болезни Альцгеймера. Участники проходили тесты на память, внимание и язык, а также заполняли анкеты о здоровье и образе жизни.

Исследователи учитывали как факторы риска — гипертонию, диабет, ожирение, нарушения сна, депрессию, курение и травмы головы, — так и защитные факторы, связанные с так называемым когнитивным резервом мозга. В их число вошли образование, сложность профессии и участие в стимулирующих занятиях: спорт, чтение, изучение языков, игра на музыкальных инструментах, творчество, путешествия и общение с близкими.

Что показали результаты

Оказалось, что именно разнообразие таких занятий сильнее всего связано с лучшими когнитивными показателями. Эффект, по данным ученых, сохранялся даже у людей с наследственной предрасположенностью к деменции. Положительное влияние образа жизни, как подчеркивают авторы, оказалось сильнее отрицательного эффекта от одного из главных генетических факторов риска — варианта гена APOE ε4.

Руководитель исследования Лорина Наци отметила, что ученые ожидали увидеть положительный эффект физических нагрузок у пожилых людей. Однако, по ее словам, исследователи были удивлены тем, что обычные стимулирующие занятия так заметно улучшают когнитивные показатели уже в среднем возрасте, задолго до возрастного снижения функций мозга.

Самые опасные факторы

Наиболее вредными факторами, как показало исследование, оказались депрессия и перенесенные черепно-мозговые травмы. Они, по словам ученых, сильнее других ухудшали результаты тестов на память и внимание.

Главный вывод

Авторы подчеркивают, что для защиты мозга важна не одна привычка, а сочетание разных видов активности — физической, социальной и интеллектуальной. Игра на музыкальных инструментах, путешествия, творчество, общение с близкими и спорт в комплексе, по данным ученых, дают наилучший защитный эффект против возрастного ухудшения памяти.

Ранее сообщалось, почему жара превращает людей в психов.