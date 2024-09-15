Депсоцзащиты: состоянии отравившихся в соццентре Москвы ветеранов стабильное

В Департаменте социальной защиты населения Москвы прокомментировали ситуацию с отравлением в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова, что произошло в субботу утром, 14 сентября.

Там пояснили, что состояние всех отравившихся в соццентре, а их не менее 30 человек, из которых 21 госпитализирован, стабильное. Все они находятся под присмотром медиков.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное», — говорится в Telegram ведомства.

В Депздраве добавили, что все пострадавшие от отравления в соццентре продолжат находиться под наблюдением специалистов реабилитационного центра до полного выздоровления. Для бессимптомных организовано сопровождение до дома на амбулаторное лечение.

«На данный момент и до получения заключения о причинах отравления питание организовано индивидуально в номерах. В центре дежурят медицинские сотрудники», — заключили в департаменте.

Ранее мы сообщали, что в столовой социального центра в Москве порядка 30 ветеранов отравились несвежей рыбой. 21 из них потребовалась экстренная госпитализация. По факту произошедшего инцидента правоохранителями возбуждено уголовное дело за оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг.