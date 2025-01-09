Дептранс: ДТП на 66-м километре МКАД парализовало движения автомобилей

В результате аварии, произошедшей между двумя транспортными средствами в ночное время 9 января, временно ограничено движение на внутренней стороне 66-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта города Москвы в своём официальном Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, на месте автоаварии в настоящее время работают сотрудники столичных оперативных служб.

«На внутренней стороне 66-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей… Движение в районе столкновения перекрыто», — сообщила пресс-служба дептранса.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На данный момент нет сведений о наличии пострадавших и погибших.

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