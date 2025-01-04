Участник СВО трагически погиб в ДТП, узнав о рождении дочери

Участник спецоперации Денис Доценко узнал о рождении дочери и трагически погиб в ДТП на трассе М4 «Дон» под Ростовом. Об этом сообщил портал V1.Ru.

Денис Доценко возвращался в родной поселок Елань Волгоградской области на похороны отца, погибшего при выполнении боевых задач на спецоперации. После этих событий мужчина возвращался на линию соприкосновения. В поездке ему сообщили о рождении дочери. В этот момент на трассе М4 «Дон» он попал в ДТП недалеко от памятника всем павшим войнам «Журавли». Спасти военного не удалось.

Друзья покойного рассказали V1.Ru, что Доценко попал на спецоперацию в 2022 году. До этого он работал водителем у местного предпринимателя.

«Перед Ростовом он остановился и вышел из машины. Ему в этот момент жена позвонила и сказала, что только что родила дочку. И его сразу после этой новости сбила машина», — рассказали знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока отправился на спецоперацию.