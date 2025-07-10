Дептранс: Москва не планирует вводить запрет для движения самокатов по тротуарам

Фото: [ Молодые люди на электрических самокатах в Москве/Медиасток.рф ]

Введение абсолютного запрета на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах может спровоцировать увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, а контроль за соблюдением этого запрета представляется практически неосуществимым, поведали в департаменте транспорта Москвы в беседе с РИА Новости.

Напомним, накануне сенатор Совета Федерации Артем Шейкин направил обращение в департамент транспорта города Москвы с предложением рассмотреть варианты ограничения скорости или полного запрета использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на пешеходных зонах и в местах с интенсивным движением в городе.

Как сообщили в департаменте транспорта, введение полного запрета на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. При этом обеспечить контроль за соблюдением данного запрета практически нереально технически.

В Департаменте транспорта напомнили, что в столице ежегодно совершается более 60 миллионов поездок на электросамокатах. При этом 85% поездок совершается с целью перемещения по городу.

«Электросамокаты — важная часть транспортной системы города. Они позволяют жителям столицы совершать мультимодальные поездки: быстро и удобно добираться до метро, работы, учебы, магазина или дома», — сказали там.

В ведомстве обратили внимание на то, что в связи с популярностью этого вида транспорта в определенный период времени приоритетной целью является создание комфортных и безопасных условий для передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи спасла ребенка, который разбился на самокате в Одинцово.