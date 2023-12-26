Депутат Амир Хамитов исполнит новогоднее желание девочки из Мариуполя

Девочка в качестве подарка на Новый год мечтает получить ноутбук.

«Головлева София, 14 лет. Мечтает о своем ноутбуке и любит танцевать. Город Мариуполь», — зачитал Хамитов пожелание подростка, которое он снял с елки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.