Депутат Барахоев опроверг заявления Кадырова о покушении на его убийство

Депутат Государственной думы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг заявления Рамзана Кадырова о том, что он якобы участвовал в попытках его убийства. Барахоев сделал это заявление во время встречи с жителями Малгобека в Ингушетии, передал ТАСС.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев.

10 октября на совещании с силовыми структурами Кадыров, комментируя инцидент у офиса Wildberries в Москве, обвинил Барахоева, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутата из Башкортостана Ризвана Курбанова в заказе своего убийства.

Глава Чечни пригрозил им расплатой, если они не смогут доказать свою непричастность.

Ранее депутат Курбанов также опроверг свою причастность к попытке убийства, а глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку своим коллегам.