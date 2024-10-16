Депутат Барахоев опроверг заявления Кадырова о покушении на его убийство
Фото: [kremlin.ru]
Депутат Государственной думы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг заявления Рамзана Кадырова о том, что он якобы участвовал в попытках его убийства. Барахоев сделал это заявление во время встречи с жителями Малгобека в Ингушетии, передал ТАСС.
«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев.
10 октября на совещании с силовыми структурами Кадыров, комментируя инцидент у офиса Wildberries в Москве, обвинил Барахоева, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутата из Башкортостана Ризвана Курбанова в заказе своего убийства.
Глава Чечни пригрозил им расплатой, если они не смогут доказать свою непричастность.
Ранее депутат Курбанов также опроверг свою причастность к попытке убийства, а глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку своим коллегам.