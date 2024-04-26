Депутат Бессараб не поддержала запрет на продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не считает, что запрет на продажу алкоголя в майские праздники поможет снизить его популярность. В беседе с RuNews24.ru она рассказала, почему гражданам следует доверять в этом вопросе больше.

Как напомнила депутат, алкоголь по закону продается только совершеннолетним, и только они должны контролировать свое поведение. Властям не следует брать на себя функцию вторых воспитателей: им достаточно напоминать о вреде горячительных напитков. Такие маркировки уже есть на всех бутылках, следовательно, граждане должны решать сами, следует ли им выпивать на праздниках.

«Я не поддерживаю идею запрета продажи алкоголя на майские праздники. Есть у нас категория граждан, которая любит отмечать на природе с шашлыками и алкоголем праздники. Ничего страшного в этом нет, лишь бы это не нарушало общественный порядок и не создавало проблем для других граждан», — сказала депутат корреспонденту.

Временный запрет на продажу алкоголя в праздники мая негативно скажется на бюджетах регионов. Все эти ограничительные меры лишь вынудят граждан искать окольные пути получения алкоголя, или запасться им заранее. То есть, по сути, запрет ничего не изменит.

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