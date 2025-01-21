Депутат Бессараб оценила итоги программы материнского капитала в России

Депутаты нижней палаты парламента на первом пленарном заседании восьмой сессии приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, которая должна была завершиться в конце 2026 года. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб дала оценку итогам программы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, глава государства ранее заявлял, что указанная программа будет продлена минимум до 2030 года, поэтому ее продлят и позже.

Парламентарий уточнила, что, согласно прогнозам, материнским семейным капиталом в течение ближайших трех лет воспользуются семьи примерно с пятью миллионами деток.

По ее мнению, в период с 2007 по 2025 год материнский капитал получили 14 млн российских семей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят повысить сумму остатка маткапитала до 20 тыс. руб.