В Госдуме назвали условия для получения пенсии в размере 110 тыс. руб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала RT , при каких условиях пенсия может составить 100 и более тысяч рублей.

Парламентарий напомнила про предложение ввести до 72,4 тыс. руб. выплат для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Если такие гражданки с особым статусом начнут получать такую сумму, а к этому прибавиться трудовой стаж, то они легко смогут получать 100 тыс. руб. и большие суммы.

Также Бессараб напомнила, что в России высокие пенсии у Героев труда и Героев России. Однако гражданам без особых статусов и отличий предстоит ориентироваться на свой доходы и стаж.

«У кого-то пенсия будет больше, потому что работал всю жизнь в белую, работодатель никогда не платил в конвертах, в «серых» схемах, при этом всегда, например, была высокая заработная плата. Другое дело, что не всегда честно работающий гражданин получает высокую зарплату», — заявила депутат.

Она также добавила, что можно докупить баллы при наступлении уже возраста нетрудоспособности, однако больше десяти за год получить нельзя.

Ранее было названо необходимое число пенсионных баллов для пенсии в 110 тыс. руб.