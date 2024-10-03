Депутат Бессараб считает избыточной нормой оплату такси работникам в России

По словам члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, обязанность работодателей оплачивать сотрудникам такси до места работы является избыточной нормой. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что на сегодняшний день существуют все достаточные возможности для урегулирования данных вопросов. При этом работодатель уже сегодня обеспечивает доступ своим сотрудникам в случаях, когда, например, промышленный объект находится в довольно удаленной местности.

По мнению парламентария, проезда сотруднику может быть добровольной. В целом же норма об обязательной оплате проезда может сыграть злую шутку с самими же работниками.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» списал с сотен клиентов деньги за несуществующие поездки.