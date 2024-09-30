Сервис «Яндекс.Такси» списал с сотен клиентов деньги за несуществующие поездки

Клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой: сервис, по их словам, списал лишние деньги. При этом многие не совершали поездки, пишет РБК.

По данным издания, с проблемой списания столкнулись сотни клиентов. С их счетов на протяжении пары часов снимались средства, хотя они не пользовались услугами перевозчика, либо оплатили поездку в указанном размере. У одна из клиенток вовсе отметила, что деньги списывались на протяжении пяти часов минимум.

В «Яндекс Такси» отрицать проблему не стали. По заявлению сервиса, списания произошли из-за технической ошибки, все деньги постепенно вернули клиентам обратно. Приложения и другие услуги сервиса работают в обычном режиме. Перед пользователями извинились за предоставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что цены на такси вырастут к концу года из-за ужесточения миграционного законодательства.