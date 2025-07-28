Депутат Боярский назвал слухи о запрете WhatsApp в России 1 августа сомнительным вбросом
В Госдуме назвали слухами информацию о блокировке WhatsApp в России 1 августа
Фото: [maps.yandex.com]
Слухи о возможном прекращении работы мессенджера WhatsApp* в России 1 августа являются несостоятельными. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Напомним, минувшим днем, в воскресенье, 27 июля, журналистка Анастасия Кашеварова в своем Телеграм-канале проинформировала, что якобы с 1 августа в России What’s App и VPN будут заблокированы.
Депутат Боярский отказался комментировать слухи о блокировке приложения, назвав информацию о возможных ограничениях сомнительным вбросом.
«Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы», – написал Боярский.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ блокировки аккаунта пользователя без права восстановления.