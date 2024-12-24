Депутат Боярский заявил: YouTube должен следовать закону для работы в России

Американский популярный видеохостинг YouTube, если желает и дальше оставаться в российском интернет-пространстве, обязан неукоснительно следовать всем требованиям законодательства РФ, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.

Комментируя появившиеся технические сложности в работе видеохостинга, Боярский пояснил, что все это — следствие политики руководства YouTube в сфере прекращения планового обслуживания сложного оборудования.

«Если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит», — написал парламентарий.

Напомним, очередное падение трафика YouTube началось в середине декабря. Еще неделю назад он находился в среднем в районе значения в 26%. Самый минимум был отмечен ночью 22 декабря, тогда трафик обрушился до цифры в 6,8%.Дневной минимум был отмечен в тот же день, он составил 15,8%.

Ранее о проблемах YouTube в ходе своей прямой линии высказался Владимир Путин. Он заявил, что во всех торможениях видеохостинга виноват Google. По его мнению, все без исключения иностранные компании обязаны соблюдать законодательство РФ.