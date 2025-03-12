Депутат Брянской облдумы Иванов оценил законопроект об умерщвлении бездомных животных

Общественность выражает серьезную обеспокоенность в связи с внесением в нижнюю палату парламента законопроекта, допускающего умерщвление невостребованных бездомных животных после определенного срока содержания в приютах. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов пояснил, каким образом можно разобраться с указанной проблемой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, государство обязано принимать взвешенные меры для решения указанной проблемы, но данный законопроект не предлагает решений, а лишь узаконивает убийство. Так, принятие закона в текущей редакции даст возможность органам власти усыплять животных по различным поводам, в том числе в случае эпидемии, агрессивного поведения и прочих форс-мажорных обстоятельств, а также в случаях, когда животное временно находится без приюта.

Парламентарий предложил в качестве альтернативы принимать законы об организации местными органами самоуправления временных приютов содержания. Так, можно использовать пример муниципальных учреждений, предприятий ЖКХ или передать указанную функцию лесничествам, где в лесах будут строиться вольеры для содержания бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести маркировку и учет домашних животных.