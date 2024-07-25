Депутат Бурматов: организаторы «Последнего героя» толкнули людей на преступление

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Газете.ру» , как могут наказать участников шоу «Последний герой», которые поужинали выдрой у Телецкого озера. Он считает, что организаторы программы вынудили пойти на преступление звезд программы.

По словам Бурматова, намерения отправлять в тюрьму участников шоу про выживание у него нет. Он предполагает, что нарушителей накажут административно. В ситуации есть обстоятельства, которые могут повлиять на строгость наказания. Не исключено, что суд увидит в этом «предварительный сговор» группы лиц.

«Ключевой вопрос заключается в том, насколько злостно участниками программы были нарушены правила охоты. Понятно, что есть рейтинги и ради шоу у нас на многое пойдут, но все взрослые люди и надо было отдавать себе отчет в том, что за нарушение российского законодательства у нас положена ответственность», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что программу транслировали на большую аудиторию, в историю могли вникать и дети. Однако учитывая, что преступление первое, а участников могли подтолкнуть к совершению нарушения, наказанием может стать штраф.

«Эту выдру в жертву и принесли этим рейтингам — неправильно так делать. Если уж вы организуете это, полистайте тогда хотя бы правила охоты и порядок добычи зверя, если вы людей толкаете на это. Получается, что организаторы этого шоу фактически людей толкнули на уголовное преступление, а теперь неизвестно, чем это закончится», — заключил парламентарий.

Напомним, что съеденную выдру в эфире стало известно 24 июля. Прокуратура начала проверку по факту незаконной охоты на пушного зверя. Хотя выдра — не вымирающий вид, ее популяция сокращается и требует охраны.