Прокуратура заинтересовалась обедом из выдры на шоу «Последний герой»

На съемках телепроекта «Последний герой» в Республике Алтай звезды поймали и приготовили выдру. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , история привлекла внимание прокуратуры.

Программа про выживание в диких условиях развернулась в живописных местах Алтая. Там, возле Телецкого озера, нейрохирург Адам Царикаев обработал пойманную в капкан выдру. Затем команда «племя медведей» приготовила ее и съела. Это стало частью шоу, но зоозащитники забили тревогу.

Пушное животное распространено почти по всей России. Однако выдры считаются уязвимым видом. В связи с этим прокуратура проверит историю на факт незаконной охоты.

Ранее стало известно, что в пермском зоопарке родились детеныши краснокнижного животного из семейства кошачьих.