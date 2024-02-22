Депутат Бурматов: страны Запада причастны к разрастанию борщевика в России

Взрывное распространение борщевика в России связано с прошлыми действиями США и Европы. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал Депутат Госдумы Владимир Бурматов.

СССР когда-то находился под сильным влиянием США, что помогло американским властям организовать сельскохозяйственное бедствие. В частности борщевик пытались ввести в кормовую культуру. Однако ядовитые свойства растения, устойчивость и его способность разрастаться напугали даже бывалых фермеров. Вернуть поля к прежнему состоянию стало сложно, и в Америке прекрасно об этом знали.

«Неконтролируемый взрывной рост и распространение этой гадости произошли в 90-е годы, когда у нас вся страна находилась под очень сильным влиянием этих вот иностранных «товарищей». Мы их тогда друзьями считали, а они-то с нами продолжали вести свою борьбу. Сельское хозяйство, борьба с растениями-вредителями были загнаны в угол, в том числе стараниями тех советников, которые спокойно ходили по Белому дому. Целое десятилетие борьба с борщевиком вообще никакая не велась. Сотни тысяч гектаров сельхозземель зарастали борщевиком, приходили в упадок и уничтожались», — высказался Владимир Бурматов.

Уничтожение плодородных земель Советского Союза сыграло на руку канадской пшенице и другим импортным товарам. Треть страны просто оказалась неспособна производить что-то как раньше, так как для борьбы с борщевиком не было средств и современной техники.

Сейчас регионы РФ показывают положительную динамику: многие поля избавляют от борщевика, выкашивают его и отравляют химикатами. Вредитель часто не появляется повторно, но таких результатов было невозможно достичь в 90-е.

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