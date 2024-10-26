Депутат Бутина предостерегла россиянок от посещения США

Россиянкам не следует выезжать в Америку и тем более пытаться туда переехать. Об этом в интервью с KP.RU заявила депутат Госдумы Мария Бутина, которая имела опыт тесного знакомства с настоящими штатами.

Мария Бутина училась в США в том числе ездила туда в рамках сотрудничества с Национальной стрелковой ассоциацией. Там же, в 2018 году, она была арестована сотрудниками ФБР якобы за шпионаж. В 2021 году после освобождения вернулась в РФ и была избрана в Госдуму, где стала членом Комитета по международным делам. Теперь она активно помогает гражданам за рубежом, стоя на страже защиты их прав.

Как отметила в интервью Бутина, в Америке сейчас не нужны основания, чтобы взять человека под арест. Доказать при этом будет ничего невозможно, так как в штатах началась новая «горячка по поиску красных» и «злых русских».

«К сожалению, моя история может повториться с каждым. Арестовали меня прямо в день первой встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Русофобская элита в Вашингтоне боялась, что Трамп и вправду «поладит» с Путиным. И этой элите «дело о русской шпионке» пришлось как нельзя кстати», — вспоминает Бутина.

Тогда объяснили все тем, что россиянка знает кого-то из эшелонов власти в РФ или другого связанного с верхушкой человека. При этом вменяли женщине сговор с целью нанести вред США. За годы подельников и убедительных доказательств так и не предоставили.

Бутина отметила, что однажды купила билеты одному депутату, и это могло послужить толчком для проверок и ареста.

«Если вы хотите избежать обвинений и подозрений, советую просто туда не ездить. Наверное, история развивается по спирали, и будут когда-то времена, когда мы снова станем дружить с Америкой. Но сейчас эти времена еще точно не наступили», — заключила депутат.

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