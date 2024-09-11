Депутат Буцкая считает, что для роста рождаемости в России необходимо погружаться в проблемы семей

По информации Росстата, за первое полугодие в России родилось почти на 17 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, с целью увеличения рождаемости в нашей стране местные власти должны погружаться в проблему каждой семьи, для нахождения именно тех мер поддержки, которые помогут им завести ребенка. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что за всю новейшую историю число новорожденных не опускалось ниже ста тысяч. Падение рождаемости связано с демографическими волнами и снижением количества женщин репродуктивного возраста.

По мнению парламентария, каждый депутат каждый месяц должен проводить некий демографический прием. После этого из 30 тыс. различных мер поддержки, имеющихся для семей с детьми, нужно находить именно те, которые нужны для конкретной семьи.

Ранее сообщалось, что рождаемость в России достигла исторического минимума.