Росстат: рождаемость в России достигла исторического минимума

В первом полугодии 2024 года в стране зарегистрировано 599,6 тыс. новорожденных, что на 16,6 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач» со ссылкой на данные Росстата.

В 2023 году уровень рождаемости оказался самым низким в современной России с 1999 года. В июне 2024 года количество новорожденных снизилось на 6% и составило 98,6 тыс.

Это рекордно низкий уровень, так как ранее число новорожденных никогда не опускалось ниже 100 тыс.

В первой половине 2024 года также возросла естественная убыль населения, составившая 321,5 тыс. человек, что на 49 тыс. больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Однако природную убыль смогли компенсировать миграционные поступления, которые увеличились на 20,1%.

Ранее сообщалось, что более двух млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю.