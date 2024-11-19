Депутат Чаплин назвал наиболее выгодный месяц для приобретения дачи

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, выгоднее всего приобретать дачу в ноябре, в данный период продавцы чаще идут на уступки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что поздней осенью продавцы, не успевшие реализовать участки в течение теплого сезона, могут предложить покупателю скидку.

По мнению парламентария, в ноябре у покупателя имеется шанс увидеть дачу в условиях, близких к зимним. Так, можно дать оценку состоянию отопительной системы, окон и дверей на предмет утепления, увидеть вероятные проблемы с влажностью. Также не будет «вау-эффекта» летнего цветения, что даст возможность объективно осознать размер и состояние участка.

Он отметил, что приобретение дачи в ноябре имеет и ряд минусов. До весны участок маловероятно удастся использовать по назначению, поэтому следует подготовиться к возможным дополнительным тратам на ремонт и благоустройство, поскольку под слоем опавших листьев и ранним снегом можно не заметить ряд недостатков.

Ранее он заявил, что дачную амнистию в России распространят на бани и сараи.