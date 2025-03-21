Депутат Чаплин назвал способы обустроить огород на балконе

Многие люди в состоянии вырастить что-то полезное и красивое прямо на балконе. За весну и лето можно добиться неплохих результатов, если правильно подойти к процессу выращивания. Депутат нижней палаты парламента Никита Чаплин дал ряд советов по этому поводу. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, прежде всего следует выбрать правильные растения для выращивания на балконе. Оптимальными вариантами являются те, которые не требуют большого пространства и хорошо растут в горшках. Кроме того, важно не забывать о правильном выборе почвы и горшков. Растения на балконе нуждаются в хорошо дренированной почве с целью предотвращения застоя влаги.

Парламентарий добавил, что важны и регулярная обрезка и уход за растениями. При этом не стоит забывать о борьбе с вредителями, которые могут появиться на балконе.

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