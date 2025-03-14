Садовод Воронова называла работы, которые нужно сделать в марте

Малоснежная зима и плюсовая температура дают возможность начать дачный сезон раньше. Ландшафтный дизайнер Ольга Воронова рассказала, какие работы следует провести на участках уже сегодня. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, на участке сегодня можно уже наводить порядок, важно также начать проветривание растений. Однако все растения открывать не стоит, поскольку погода пока еще непредсказуемая, и может быть как высокая плюсовая температура, так и значительно ниже нуля.

Садовод добавила, что важно как можно быстрее произвести обрезку плодовых деревьев на плодоношение. При этом с посевами лучше не торопиться.

Ранее депутат Чаплин перечислил ключевые правила старта дачного сезона в марте.