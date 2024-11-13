Депутат Чаплин назвал способы правильно составить график отпусков на 2025 год
Фото: [Медиасток.рф]
По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, указание точных дат отпусков на следующий год предотвратит конфликт с коллегами. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что такой график позволит упростить организацию трудовых отношений и управление кадровыми ресурсами, а также это способствует тому, чтобы избежать неопределенности.
По мнению парламентария, немаловажна в этом отношении и правовая сторона вопроса. Так, отсутствие графика может привести к правовым спорам, несмотря на то что обязательное требование указывать даты планируемого отпуска не закреплено в ТК РФ. Тем не менее сотрудник может воспринять отказ в отпуске как нарушение прав.
Ранее он пояснил, почему октябрь является наиболее выгодным месяцем для отпуска осенью.