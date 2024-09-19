Депутат Чаплин пояснил, почему октябрь является наиболее выгодным месяцем для отпуска осенью

Многие жители России не успели отдохнуть летом, поэтому уже планируют отпуск на осень. Член Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какой месяц сезона позволит и отдохнуть, и не потерять в деньгах. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в октябре имеется рекордно низкое число выходных — всего восемь дней, а рабочие дни будут составлять большую часть месяца. Поэтому октябрь оказывается наиболее привлекательным месяцем для планирования отпуска осенью.

Парламентарий добавил, что подобная пропорция дает возможность сотрудникам значительно уменьшить долю взятых дней отпуска по сравнению с общим количеством рабочих дней, а выплаты за отработанные дни останутся на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин успел сходить в отпуск летом.