Депутат Чаплин назвал выплаты, которые положены семьям военных с детьми

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, семьи военных с детьми могут получить скидку 50% на оплату ЖКУ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что данная льгота распространяется и на срочников во время службы. Кроме того, можно воспользоваться кредитными каникулами и аннулированием задолженностей в случае гибели или ранения военнослужащего.

По мнению парламентария, беременные женщины, чьи мужья находятся на призывной службе, имеют право на единовременное пособие. При этом срок беременности должен составлять не менее 180 дней. В целом размер такого пособия составляет почти 36,3 тыс. рублей. Также семьи военных при наличии ребенка до трех лет также получают ежемесячное пособие, а дети участников спецоперации имеют особые привилегии при зачислении в образовательные учреждения и получении путевок в оздоровительные лагеря. Подобные льготы распространяются на детей, которые потеряли родителей при исполнении воинской обязанности.

Ранее он перечислил налоги, которые пенсионеры могут не платить.