Депутат Чаплин перечислил налоги, которые пенсионеры могут не платить

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, все виды государственных пенсий, в том числе страховая, социальная и накопительная, освобождены от налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что пожилые жители РФ имеют право не платить налог на земельный участок до шести соток, на одну квартиру или комнату, на один жилой дом или его часть, а также на один гараж.

По мнению парламентария, особое внимание следует обратить тем, кто достигнет предпенсионного возраста в текущем году: оптимально подать заявление на льготы до 1 мая 2025 года, чтобы налоговые органы смогли учесть обновленные данные до начала рассылки уведомлений о налоговой задолженности.

Он отметил, что в некоторых субъектах РФ предоставляются льготы по транспортному налогу.

Ранее он раскрыл способы индексации выплат работающим пенсионерам.