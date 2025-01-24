Депутат Чаплин заявил, что не стоит спешить с открытием дачного сезона

Зима в Центральной России в текущем году удивляет необычно теплой погодой, а также малым объемом снега. По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, многие дачники уже начинают строить планы на ранний старт сезона, тем не менее спешить с этим не следует. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что пока почва может быть еще недостаточно прогрета для посадок. Также раннее начало работ может привести к тому, что растения, высаженные очень рано, пострадают от возвратных заморозков.

По мнению депутата, пока можно заняться подготовкой садового инвентаря, ремонтом теплиц или планированием будущих посадок. Кроме того, можно заняться обрезкой деревьев и кустарников, которые обычно остаются под снежным покровом до весны. Также можно начать вносить органические удобрения или перекапывать грядки.

Он отметил, что отсутствие снежного покрова может привести к вымерзанию корневой системы растений, если вдруг ударят морозы. При этом теплая погода способствует размножению вредителей, погибающим в холодные зимы.

Ранее он назвал наиболее выгодный месяц для приобретения дачи.