Депутат Чаплин перечислил плохие месяцы для отпуска

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, отпуск лучше не брать в месяцы с меньшим числом будней. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что отпускные начисляются на основе календарных дней, умноженных на средний дневной заработок. Таким образом, это другой расчет по сравнению с зарплатой, поэтому, чем меньше в месяце будней, тем дороже стоит каждый из них.

По мнению парламентария, в такие месяцы, вроде января и мая, отпуск лучше не брать.

Ранее сообщалось, что освобождение головы от мыслей о предстоящих делах позволяет как следует отдохнуть в отпуске. Для этого необходимо следовать конкретному алгоритму действий, дающему возможность разгрузиться.