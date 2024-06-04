Психолог Комарова рассказала, что нужно сделать перед отпуском для «разгрузки» головы

Освобождение головы от мыслей о предстоящих делах помогает полноценно отдохнуть в отпуске. Для этого нужно следовать определенному алгоритму действий, который позволит разгрузиться. Об этом подробнее рассказала психолог Светлана Комарова в беседе с RT.

Многих людей в отпуске начинают преследовать незавершенные дела и планы, которые не позволяют насладиться моментом и восстановиться. Психолог советует заблаговременно составить список, следовать выполнению задач и часть из них передать коллеге вместе с инструкциями.

Главное, не отвлекаться и во время отдыха. Все письма по работе должны автоматически перенаправляться коллегам. Если без личного участия никак, нужно обозначить комфортное для созвонов и ответов время. Это полезный совет особенно для руководителей, которых донимают звонками подчиненные каждый час.

«Две, а лучше четыре недели полноценного, насыщенного отдыха позволят быть эффективным работником весь год, сохранить эмоциональное и физическое здоровье», — заключила Комарова.

Аналогичный совет действует и в плане других дел, например, бытовых. Главное не требовать от себя слишком многого, разделить дела и постепенно их выполнять. Для снижения стресса можно составить списки на все планы, желаемые вещи в поездке, продумать маршруты и безопасность.

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