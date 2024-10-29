Депутат Чаплин пояснил, для чего жителям РФ можно покупать апартаменты

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, апартаменты лучше квартиры подходят для сдачи в аренду. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что подобный вид недвижимости нередко более доступен по цене, чем аналогичные по расположению и площади квартиры. При этом апартаменты во многих случаях находятся в зданиях с богатой инфраструктурой.

По мнению парламентария, однако квартиры обычно находятся рядом с медцентрами, парками, магазинами и образовательными учреждениями. Тем не менее апартаменты считаются коммерческой недвижимостью, в связи с чем в них нельзя оформить постоянную регистрацию. Помимо этого, привлекательная стоимость аналогичных помещений компенсируется высокими затратами на содержание и коммунальные платежи.

Он уточнил, что апартаменты нередко предлагаются в новостройках возле отдаленных местностей или в центре города. Однако квартиры предоставляют больше правовых гарантий, поэтому в случае приобретения недвижимости для жизни семьи следует отказаться от покупки апартаментов.

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