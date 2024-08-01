Депутат Чаплин пояснил изменения, которые ожидают жителей РФ с 1 августа

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, жителей нашей страны с 1 августа ждет ряд основных нововведений, затрагивающих различные сферы жизни. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что вступает в силу мера по повышению пенсий работающим пенсионерам, изменения условий получения пособий, а также новые механизмы проведения судебной экспертизы и взимания кредитов с должников.

По мнению парламентария, начнет проводиться проверка адреса проживания для получения пособий, вводится механизм проверки адреса проживания семьи при подаче заявления на регулярные соцвыплаты. Кроме того, судебные экспертизы станут назначаться только при условии предоплаты, если ходатайство о проведении экспертизы подано одной из сторон судебного заседания.

Он добавил, что в наступившем месяце также вступают в силу новые правила для взаимодействия кредитных организаций с должниками, первые могут связываться лично, по телефону, голосовыми и текстовыми сообщениями только при наличии специального программного обеспечения для записи разговоров и сообщений. Также органы местного самоуправления обяжут вести учет личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, что даст возможность упростить получение выписок для господдержки.

Ранее Никита Чаплин раскрыл способы индексации выплат работающим пенсионерам.