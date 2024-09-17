Каждый третий россиянин успел сходить в отпуск летом

В этом году лето не собирается уходить. По прогнозам синоптиков, теплая погода в центральной России будет стоять до 22 сентября. Лето 2024 года вошло в топ-10 самых теплых: температура воздуха была выше климатической нормы на два градуса.

Однако, несмотря на хорошую погоду, не все россияне отдохнули этим летом. По данным опроса ВЦИОМ, в этом сезоне пойти в отпуск получилось лишь у каждого третьего жителя России.

Из тех, кто отдыхал, каждый пятый провел отпуск дома или на даче, 8% съездили на Черное море, 4% отдохнули за границей.

При этом продолжительность отпуска россиян за последние три года резко сократилась.

Что касается расходов, то на каждого отдыхавшего члена семьи пришлось потратить почти 70 тысяч рублей. За два года траты россиян на летний отдых выросли на 75%.

Ранее сообщалось о том, что российских туристок, подравшихся с полицейским в аэропорту Антальи, будут судить.