Депутат Чаплин рассказал, когда жители РФ могут взять отпуск без содержания

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, согласно ст. 128 ТК РФ, гражданам РФ положен отпуск без содержания при ряде жизненных обстоятельств, включая свадьбу или похороны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что также такие случаи включают рождение ребенка. Максимальная продолжительность данного отпуска составляет до пяти календарных дней.

По мнению парламентария, если в течение данного срока работнику потребовалось взять больничный, его оплата производится после завершения или прерывания отпуска. К тому же если отпуск не превышает 14 дней за год, он включается в трудовой стаж для начисления основного оплачиваемого ежегодного отпуска.

Он уточнил, что в целом в договоре между сотрудником и работодателем могут быть прописаны разнообразные причины для предоставления отпуска без содержания.

Ранее он назвал способы правильно составить график отпусков на 2025 год.