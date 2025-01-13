Депутат Чаплин рассказал о влиянии резкого потепления на дачи в России

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, при резком потеплении в зимний сезон дачу необходимо обеспечить хорошей дренажной системой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что дожди в указанный период имеют и положительные, и отрицательные последствия для приусадебного участка. Таким образом, дожди могут насыщать почву влагой, давая хороший старт для роста растениям весной, но в то же время в случае наступления внезапных морозов после дождя вода может повредить корневую систему растений.

По мнению парламентария, ледяной покров ломает ветви деревьев и кустарников и разрушает постройки. С целью защитить дачу от таких явлений следует позаботиться о дренажной системе на участке.

Он уточнил, что хорошо функционирующий дренаж предотвращает застой воды и образование ледяных луж.

Ранее он назвал наиболее выгодный месяц для приобретения дачи.