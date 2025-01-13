Депутат Чаплин заявил о новом формате документов для налоговых вычетов

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, со вчерашнего дня в нашей стране введены новые формы документов для оформления социальных и имущественных налоговых вычетов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что изменения актуальны и для бумажных, и для электронных заявлений. Так, теперь не требуется при подаче заявления на налоговый вычет указывать ИНН. Кроме того, расширены стандарты предоставления налоговых вычетов, лимит дохода, при котором выдаются вычеты, составляет теперь 450 тыс. рублей по сравнению с 350 тыс. в минувшем году.

По мнению парламентария, для ребенка-инвалида вычет увеличен до 12 тыс. рублей. Сохранилось двойное предоставление вычета единственному родителю. Увеличен лимит на соцвычеты до 150 тыс. рублей.

Он отметил, что также расходы на обучение теперь можно компенсировать до 150 тыс. рублей, а на учебу ребенка — увеличены до 110 тыс. рублей. Помимо этого, государство возвращает часть расходов на покупку и строительство жилья, выплату ипотеки и при продаже имущества.

Ранее сообщалось, что в России увеличили размер налоговых вычетов для семей с детьми.