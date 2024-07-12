Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT осудил слова главы МИД Литвы, который призвал благодарить Украину за стремление наносить удары по России.

Политики Европы часто говорят нечто скандальное, что соотвествует политике Запада и способно настроить людей против России. Однако европейцы все больше начинают понимать, что вектор их властей граничит с безумием.

«С другой стороны, эта глупость соседствует с провокациями и терроризмом, которые могут приводить к очень печальным последствиям. К сожалению, сегодня таких политиков много», — добавил Чепа.

Министр Габриэлюс Ландсбергис уверен, что Украина справится с происходящим в стране и еще ударит по России. По его словам, за это ей «нужно сказать спасибо».

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим «нет, не сейчас» — вместо этого мы должны сказать спасибо», — гласит пост с видео с выступления на саммите НАТО.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины призвал ускорить процесс включения страны в НАТО.