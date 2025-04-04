Депутат Делягин пояснил, стоит ли ожидать роста размеров штрафов

В последние несколько лет государство активно собирает штрафы с граждан РФ. В этом году суммы за некоторые нарушения серьезно выросли. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин рассказал, следует ли ожидать введения новых штрафов или увеличения размеров старых. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

По его словам, с начала месяца серьезно повышены штрафы за нарушение правил дорожного движения, также сокращены льготы, скидка за быструю выплату штрафов. Таким образом, ожидать дальнейшего увеличения размеров штрафов в этом году не имеет смысла.

Парламентарий добавил, что было предложение индексировать штрафы автоматически, так же как индексируется МРОТ, однако данная инициатива не вызвала поддержки, поскольку оказалась «политически неудобной» и сложно выполнимой. Имеется целая категория штрафов за нарушения, когда гражданам и бизнесу проще заплатить незначительные суммы, чем выполнять сложные правила.

Ранее юрист Хаминский дал оценку росту штрафов за несообщение военкомату о переезде.