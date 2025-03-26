Юрист Хаминский дал оценку росту штрафов за несообщение военкомату о переезде

Законодательство РФ предполагает штрафы для граждан, если они сменили место жительства, но не поставили в известность военкоматы. Депутаты нижней палаты парламента в I чтении одобрили рост штрафов. По словам юриста Александра Хаминского, подобные правонарушения носят латентный характер, поэтому установить и доказать их довольно сложно. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что за позапрошлый год к ответственности по указанному нарушению были привлечены 47 тыс. человек.

По мнению юриста, явным признаком этого правонарушения является регистрация по месту жительства в ином регионе, а также место работы, покупки по карте, пользование мобильным телефоном осуществляются по месту фактического пребывания. Таким образом, именно указанные факторы дают возможность доказать правонарушение и привлечь лицо к ответственности.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья воспользовались услугой по выдаче справок из военкоматов более тысячи раз.