Депутат ЕП Белька призвал выгнать международный бизнес из России с помощью жестких налогов

Член Европарламента от Польши Марек Белька обратился с Еврокомиссии с просьбой об ужесточении налоговой политики в отношении иностранных компаний, которые остались работать в РФ после 2022 года, передает RT .

Польский политик напомнил, что ряд иностранных компаний все еще работают в России, несмотря на санкции и ограничения. В связи с этим он призвал обложить дополнительными налогами «безответственные» международные корпорации, которые остались действовать на российской территории.

«Они не только подрывают усилия государств — членов и граждан ЕС по перекрытию России доступа к западным средствам, но также ставят под угрозу нашу работу, поскольку ведут дела и платят налоги в России, тем самым помогая Путину», — заявил Белька.

По словам политика, таким образом можно заставить последние иностранные компании уйти из России. Белька выразил надежду, что в Еврокомиссии примут его инициативу или рассмотрят другие меры давления на международный бизнес в РФ.

Ранее сообщалось, что Украина признала крупные экономические потери после вступления в конфликт с РФ.